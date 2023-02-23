Куранова Мария Леонидовна
Место рождения
Дата рождения20.07.1914 ст.
Дата смерти30.06.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1914 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Степан Семенович Феодоров и Астраханская мещанка Ольга Гавриловна Логинова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 69 номер 119
Смерть
30.06.1918 ст.
Умерла дочь Мария от катара кишок в возрасте 8 месяцев (несоответствие возраста и даты рождения!) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 14 номер 46