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Куранова Мария Леонидовна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.07.1914 ст.

Дата смерти

30.06.1918 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1892 г.р.

Мать

Вычислено 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1914 ст.

Отец: Куранов Леонид Иванович

Мать: Куранова (Лебедева) Мария Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Степан Семенович Феодоров и Астраханская мещанка Ольга Гавриловна Логинова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 69 номер 119
Смерть
30.06.1918 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла дочь Мария от катара кишок в возрасте 8 месяцев (несоответствие возраста и даты рождения!) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 14 номер 46

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