Куранова (Лебедева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Лебедева) Мария Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
03.07.1913 ст.

Муж: Куранов Леонид Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: урядник Леонид Иванович Куранов - 21 лет Невеста: мещанка Мария Ивановна Лебедева - 19 лет Поручители: казаки Петр Романович Епанешников, Иван Васильевич Кирпичев, мещане Андрей Иванович Курае... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1914 ст.

Дочь: Куранова Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Куранов Леонид Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Степан Семенович Феодоров и Астраханская мещанка Ольга Гавриловна Логинова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 69 номер 119
Рождение ребёнка
07.06.1919 ст.

Дочь: Куранова Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Куранов Леонид Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане Иван Демьянович Рыжов и Валентина Ивановна Векшина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-99 файл 36 номер 102
Смерть
Неизвестно
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