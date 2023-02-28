Куранова (Лебедева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1913 ст.
Жених: урядник Леонид Иванович Куранов - 21 лет Невеста: мещанка Мария Ивановна Лебедева - 19 лет Поручители: казаки Петр Романович Епанешников, Иван Васильевич Кирпичев, мещане Андрей Иванович Курае... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1914 ст.
Дочь: Куранова Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Куранов Леонид Иванович
Восприемники: Красноярский мещанин Степан Семенович Феодоров и Астраханская мещанка Ольга Гавриловна Логинова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 69 номер 119
Рождение ребёнка
07.06.1919 ст.
Дочь: Куранова Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Куранов Леонид Иванович
Восприемники: граждане Иван Демьянович Рыжов и Валентина Ивановна Векшина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-99 файл 36 номер 102
Смерть
Неизвестно