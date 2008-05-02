Чекура (Мигунова) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекура (Мигунова) Лидия Владимировна

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Место рождения

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край

Дата рождения

1941

Дата смерти

02.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Мигунов Владимир Иванович

Мать: Мигунова (Носова) Вера Фёдоровна

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекура Валентин Павлович

Рождение ребёнка
21.07.1959

Сын: Чекура Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Чекура Валентин Павлович

Рождение ребёнка
14.06.1963

Сын: Чекура Валерий Валентинович

Отец ребёнка: Чекура Валентин Павлович

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекура Валентин Павлович

Смерть
02.05.2008
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край

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