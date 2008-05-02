Чекура (Мигунова) Лидия Владимировна
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смерти02.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1959
Сын: Чекура Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Чекура Валентин Павлович
Рождение ребёнка
14.06.1963
Сын: Чекура Валерий Валентинович
Отец ребёнка: Чекура Валентин Павлович
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекура Валентин Павлович
Смерть
02.05.2008