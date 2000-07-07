Чекура Валентин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1934
Дата смерти07.07.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1959
Сын: Чекура Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Чекура (Мигунова) Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
14.06.1963
Сын: Чекура Валерий Валентинович
Мать ребёнка: Чекура (Мигунова) Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекура (Мигунова) Лидия Владимировна
Смерть
07.07.2000