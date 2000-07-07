Чекура Валентин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекура Валентин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1934

Дата смерти

07.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

1959 г.р.
1963 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекура (Мигунова) Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
21.07.1959

Сын: Чекура Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Чекура (Мигунова) Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
14.06.1963

Сын: Чекура Валерий Валентинович

Мать ребёнка: Чекура (Мигунова) Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекура (Мигунова) Лидия Владимировна

Смерть
07.07.2000

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