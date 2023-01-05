Рожковская (Бородай) Маргарита Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1982
Дочь: Ботева Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Рожковский Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1988
Сын: Рожковский Игорь Евгеньевич
Отец ребёнка: Рожковский Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно