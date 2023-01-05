Рожковская (Бородай) Маргарита Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожковская (Бородай) Маргарита Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1982

Дочь: Ботева Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Рожковский Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.1988

Сын: Рожковский Игорь Евгеньевич

Отец ребёнка: Рожковский Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожковский Евгений Николаевич

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