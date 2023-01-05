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Рожковский Игорь Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1988

Отец: Рожковский Евгений Николаевич

Мать: Рожковская Маргарита Владимировна

Рождение ребёнка
06.08.2011

Сын: Рожковский Кирилл Игоревич

Мать ребёнка: Рожковская Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
01.07.2015

Дочь: Рожковская Алина Игоревна

Мать ребёнка: Рожковская Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
28.07.2022

Дочь: Рожковская Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Рожковская Юлия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожковская Юлия Михайловна

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