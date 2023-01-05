Рожковский Игорь Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1988
Рождение ребёнка
06.08.2011
Сын: Рожковский Кирилл Игоревич
Мать ребёнка: Рожковская Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.2015
Дочь: Рожковская Алина Игоревна
Мать ребёнка: Рожковская Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
28.07.2022
Дочь: Рожковская Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Рожковская Юлия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно