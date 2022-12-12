Карандашев Андриан (Адриан) Осипович (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карандашев Андриан (Адриан) Осипович (Иосифович)

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Место рождения

Шартаново малое, Городецкая волость, Никольский уезд

Дата рождения

18.08.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1847 ст.

Отец: Карандашев Осип Макариев

Мать: не указана

Шартаново малое, Городецкая волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1884 ст.

Сын: Карандашев Иван Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Шартаново малое, Городецкая волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1885

Сын: Карандашев Федор Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Карандашев Михаил Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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