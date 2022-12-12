Карандашев Андриан (Адриан) Осипович (Иосифович)
Место рождения
Дата рождения18.08.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1847 ст.
Отец: Карандашев Осип Макариев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1884 ст.
Сын: Карандашев Иван Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1885
Сын: Карандашев Федор Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Карандашев Михаил Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно