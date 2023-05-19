Карандашев Федор Андрианович
Место рождения
Дата рождения21.02.1885
Дата смерти18.12.1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1885
Отец: Карандашев Андриан Осипович (Иосифович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Карандашев Иван Федорович
Мать ребёнка: Карандашева Мария Григорьевна
Шартаново малое, Городецкая волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1923
Дочь: Обухова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Карандашева Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1967