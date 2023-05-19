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Карандашев Федор Андрианович

Место рождения

Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.02.1885

Дата смерти

18.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1885

Отец: Карандашев Андриан Осипович (Иосифович)

Мать: не указана

Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Карандашев Иван Федорович

Мать ребёнка: Карандашева Мария Григорьевна

Шартаново малое, Городецкая волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1923

Дочь: Обухова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Карандашева Мария Григорьевна

Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карандашева Мария Григорьевна

Смерть
18.12.1967
Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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