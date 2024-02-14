Чарлаганов Ахат
Место рожденияс.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения15.05.1919
Дата смерти06.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1919
Отец: Чарлаганов Умяр
Мать: Мотыя
Рождение ребёнка
08.08.1946
Рождение ребёнка
12.10.1950
Рождение ребёнка
17.09.1952
Рождение ребёнка
18.05.1955
Рождение ребёнка
26.04.1957
Рождение ребёнка
05.12.1959
Смерть
06.11.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно