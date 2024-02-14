Чарлаганов Умяр
Место рожденияс.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Дата рождения1895
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мотыя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мотыя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарлаганов Мубин
Мать ребёнка: Мотыя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарлаганов Мунир
Мать ребёнка: Мотыя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарлаганов Каюм
Мать ребёнка: Мотыя
Рождение ребёнка
15.05.1919
Сын: Чарлаганов Ахат
Мать ребёнка: Мотыя
Смерть
1963