Чарлаганов Умяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарлаганов Умяр

Место рождения

с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда

Дата рождения

1895

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мотыя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарлаганов Абдулкадир

Мать ребёнка: Мотыя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарлаганов Мубин

Мать ребёнка: Мотыя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарлаганов Мунир

Мать ребёнка: Мотыя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарлаганов Каюм

Мать ребёнка: Мотыя

Рождение ребёнка
15.05.1919

Сын: Чарлаганов Ахат

Мать ребёнка: Мотыя

Смерть
1963

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