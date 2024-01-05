Ткачев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Валерий Александрович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
07.05.1951
Дочь: Молчанова (Ткачева) Надежда Александровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно