Ткачев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Валерий Александрович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
07.05.1951

Дочь: Молчанова (Ткачева) Надежда Александровна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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