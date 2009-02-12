Кощеева Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.2009
Дочь: Кощеева Дарья Александровна
Отец ребёнка: Кощеев Александр
Рождение ребёнка
06.05.2019
Дочь: Кощеева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Кощеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Александр