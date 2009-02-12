Кощеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кощеев Виталий Геннадьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.2009
Дочь: Кощеева Дарья Александровна
Мать ребёнка: Кощеева Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
06.05.2019
Дочь: Кощеева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Кощеева Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно