Кощеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кощеев Виталий Геннадьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.2009

Дочь: Кощеева Дарья Александровна

Мать ребёнка: Кощеева Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
06.05.2019

Дочь: Кощеева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Кощеева Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Екатерина Александровна

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