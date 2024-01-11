Капуста Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капуста Евений Михайлович
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капуста Евений Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно