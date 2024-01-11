Капуста Евений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капуста Евений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Капуста Михаил Алексеевич

Мать: Капуста Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капуста Ольга

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капуста Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капуста Ольга

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