Капуста Евений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капуста Ольга
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капуста Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капуста Ольга