Кадышникова (Золотарева) Полагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышникова (Золотарева) Полагея Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Марья Никитична

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кадышникова Февранья Тимофеевна

Отец ребёнка: Кадочников Тимофей

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кадочников Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Кадочников Тимофей

Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Тимофей

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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