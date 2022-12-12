Кадышникова (Золотарева) Полагея Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Марья Никитична
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кадышникова Февранья Тимофеевна
Отец ребёнка: Кадочников Тимофей
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кадочников Константин Тимофеевич
Отец ребёнка: Кадочников Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кадочников Тимофей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно