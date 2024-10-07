Налейкин Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения31.10.1891
Дата смертиПосле 30.06.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1891
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.11.1891
Место жительства
С ?.11.1891 по ?.06.1949
Бракосочетание
11.11.1912
Рождение ребёнка
09.09.1913
Сын: Налейкин Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Налейкина (Киселева) Пелагея Васильевна
Место жительства
С ?.07.1949
Смерть
После 30.06.1949