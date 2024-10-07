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Налейкин Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.10.1891

Дата смерти

После 30.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1891

Отец: Налейкин Григорий Васильевич

Мать: Налейкина (Силантьева) Феоктиста Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крещение
01.11.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
С ?.11.1891 по ?.06.1949
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1912

Жена: Налейкина (Киселева) Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1913

Сын: Налейкин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Налейкина (Киселева) Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С ?.07.1949
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 30.06.1949

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