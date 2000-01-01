Гуляева (Белова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Белова) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1926

Дата смерти

29.09.1991

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

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Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.02.1949

Дочь: Литвинова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Гуляев Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
12.12.1953

Сын: Гуляев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка

Дочь: Добролюбова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Гуляев Анатолий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
29.09.1991
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