Гуляева (Белова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1926
Дата смерти29.09.1991
ПолЖенский
Отец
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Мать
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МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1949
Дочь: Литвинова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Гуляев Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
12.12.1953
Сын: Гуляев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Дочь: Добролюбова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Гуляев Анатолий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
29.09.1991