Огородников Фома Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Фома Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Огородников Степан Мосеевич

Мать: не указана

Смерть
1747
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