Егупова (Потапова) Раиса Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.05.1946
Отец: Потапов Никифор
Мать: Потапова Маруся
Рождение ребёнка
26.07.1971
Дочь: Степанова Галина Александровна
Отец ребёнка: Егупов Александр
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1976
Сын: Егупов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Егупов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егупов Александр
Смерть
Неизвестно