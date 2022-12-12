Егупова (Потапова) Раиса Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егупова (Потапова) Раиса Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1946

Отец: Потапов Никифор

Мать: Потапова Маруся

Рождение ребёнка
26.07.1971

Дочь: Степанова Галина Александровна

Отец ребёнка: Егупов Александр

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1976

Сын: Егупов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Егупов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егупов Александр

Смерть
Неизвестно
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