Егупов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1971
Дочь: Степанова Галина Александровна
Мать ребёнка: Егупова Раиса Никифоровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1976
Сын: Егупов Виталий Александрович
Мать ребёнка: Егупова Раиса Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно