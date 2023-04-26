Зайцева (Мокшина) Ксения Егоровна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти14.06.1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Мокшина Егор Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1849
Дочь: (Зайцева) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.05.1864
Дочь: (Зайцева) Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович
Смерть
14.06.1873