Зайцева (Мокшина) Ксения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Мокшина) Ксения Егоровна

Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

14.06.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мокшина Егор Лукьянович

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Сергей Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1849

Дочь: (Зайцева) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1864

Дочь: (Зайцева) Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.06.1873
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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