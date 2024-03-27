Шишкин Илларион Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Илларион Петрович

Шишкин Илларион Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Петр Прокофьев

Мать: Шишкина Прасковья Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Федор Илларионович

Мать ребёнка: ?

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Константин Илларионович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Затонская (Шишкина) Варвара Илларионова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шишкин Семен Илларионович

Мать ребёнка: ?

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шишкин Иван Илларионович

Мать ребёнка: ?

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.