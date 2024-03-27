Шишкин Илларион Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Петр Прокофьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Федор Илларионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Константин Илларионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Затонская (Шишкина) Варвара Илларионова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шишкин Семен Илларионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно