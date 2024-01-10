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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шишкин Семен Илларионович
Отец ребёнка: Шишкин Илларион Петрович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Шишкин Илларион Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Федор Илларионович
Отец ребёнка: Шишкин Илларион Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Константин Илларионович
Отец ребёнка: Шишкин Илларион Петрович