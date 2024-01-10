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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шишкин Семен Илларионович

Отец ребёнка: Шишкин Илларион Петрович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шишкин Иван Илларионович

Отец ребёнка: Шишкин Илларион Петрович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Федор Илларионович

Отец ребёнка: Шишкин Илларион Петрович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Константин Илларионович

Отец ребёнка: Шишкин Илларион Петрович

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