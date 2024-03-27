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Шишкин Федор Илларионович

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Илларион Петрович

Мать: ?

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шишкин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Шишкина Марфа Дмитриевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Шишкина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Шишкина Марфа Дмитриевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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