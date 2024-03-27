Шишкин Федор Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Илларион Петрович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Шишкина Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Шишкина) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Шишкина Марфа Дмитриевна
Смерть
Неизвестно