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Шаишников Георгий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1909

Отец: Шаишников Михаил Яковлевич

Мать: Шаишникова Акилина Константиновна

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