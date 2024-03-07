Баранова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Баранова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Баранов Яков Парфенович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Баранов Яков Парфенович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Баранова Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Баранов Яков Парфенович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Баранов Яков Парфенович
Смерть
Неизвестно