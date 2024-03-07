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Баранова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Яков Парфенович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Баранова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Баранов Яков Парфенович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Баранов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Баранов Яков Парфенович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Баранова Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Баранов Яков Парфенович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Баранов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Баранов Яков Парфенович

Смерть
Неизвестно

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