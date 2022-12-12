Новиков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Николай Иванович

Новиков Николай Иванович

avatar

Место рождения

Авдотьино, Ступино, Московская область

Дата рождения

27.04.1744

Дата смерти

31.07.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Авдотьино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
1781

Жена: Новикова Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Новиков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Новикова Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Новикова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Новикова Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Новикова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Новикова Александра Егоровна

Смерть
31.07.1818
Авдотьино, Ступино, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close