Новиков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения27.04.1744
Дата смерти31.07.1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1781
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Новикова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Новикова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Новикова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Александра Егоровна
Смерть
31.07.1818