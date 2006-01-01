Новикова (Римская-Корсакова) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Римская-Корсакова) Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1818

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Римский-Корсаков Егорий Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
1781

Муж: Новиков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Новиков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Новиков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Новикова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Новиков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Новикова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Новиков Николай Иванович

Смерть
1818
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