Новикова (Римская-Корсакова) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1818
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Римский-Корсаков Егорий Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
1781
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Новиков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Новикова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Новиков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Новикова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Новиков Николай Иванович
Смерть
1818