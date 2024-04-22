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Соловьёв Александр Сергеевич

Место рождения

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

19.10.1909 ст.

Дата смерти

20.01.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1909 ст.

Отец: Соловьёв Сергей Яковлевич

Мать: Соловьёва Александра Евстафьевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Крещение
20.10.1909 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111, 219об-220, восприемники ?авел Антонович, ?досия Яковлевна
Смерть
20.01.1910 ст.
Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
от слабости
Похороны
22.01.1910 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111а, 21об-22, пох. на приходском кладбище
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