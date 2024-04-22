Соловьёв Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1909 ст.
Дата смерти20.01.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1909 ст.
Крещение
20.10.1909 ст.
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111, 219об-220, восприемники ?авел Антонович, ?досия Яковлевна
Смерть
20.01.1910 ст.
от слабости
Похороны
22.01.1910 ст.
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111а, 21об-22, пох. на приходском кладбище