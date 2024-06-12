Соловьёв Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1884 ст.
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1884 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
14.09.1884 ст.
Рылеево, Галичский уезд, Костромская область
Церковь Николая Чудотворца в Рылеево, ф.56, оп.4, д.107, 20-20об, справка №15 от 05.03.1885 ст., восприемники: д. Загайново кр. Феодор Алексеев и д.Раменье кр.дочь Феодосия Саввина
Рождение ребёнка
19.10.1909 ст.
Сын: Соловьёв Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна
Рождение ребёнка
31.03.1911
Сын: Соловьёв Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна
Рождение ребёнка
17.03.1914 ст.
Дочь: Соловьёва Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна
Рождение ребёнка
29.07.1915 ст.
Сын: Соловьёв Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна
Рождение ребёнка
07.10.1918
Сын: Соловьёв Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Соловьёва Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна
Смерть
1932