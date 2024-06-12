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Соловьёв Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1884 ст.

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1884 ст.

Отец: Соловьёв Яков Иванов

Мать: Соловьёва (Белова) Ирина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна

Крещение
14.09.1884 ст.
Рылеево, Галичский уезд, Костромская область
Церковь Николая Чудотворца в Рылеево, ф.56, оп.4, д.107, 20-20об, справка №15 от 05.03.1885 ст., восприемники: д. Загайново кр. Феодор Алексеев и д.Раменье кр.дочь Феодосия Саввина
Рождение ребёнка
19.10.1909 ст.

Сын: Соловьёв Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.03.1911

Сын: Соловьёв Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.03.1914 ст.

Дочь: Соловьёва Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.07.1915 ст.

Сын: Соловьёв Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.10.1918

Сын: Соловьёв Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Соловьёва Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Александра Евстафьевна

Смерть
1932

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