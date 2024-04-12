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Гавриил Тимофеев

Место рождения

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1643 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1649 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Герасим Гаврилов

Мать ребёнка: Варвара Евдокимова

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1723 ст.

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Варвара Евдокимова

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.

Дочь: Устинья Гаврилова

Мать ребёнка: Варвара Евдокимова

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Евдокия/Авдотья Гаврилова

Мать ребёнка: Варвара Евдокимова

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Евдокимова

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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