Гавриил Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1643 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643 ст.
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Герасим Гаврилов
Мать ребёнка: Варвара Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1723 ст.
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Варвара Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.
Дочь: Устинья Гаврилова
Мать ребёнка: Варвара Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Евдокия/Авдотья Гаврилова
Мать ребёнка: Варвара Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Евдокимова
Смерть
Неизвестно