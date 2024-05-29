Стогниенко Юрий Викторович
Место рождения
Дата рождения21.05.1947
Дата смерти08.10.1982
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русских (Стогниенко) о Юрьевна
Мать ребёнка: Стогниенко (Воробьёва) Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перешеина (Стогниенко) о Юрьевна
Мать ребёнка: Стогниенко (Воробьёва) Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1982