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Стогниенко Юрий Викторович

Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

21.05.1947

Дата смерти

08.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1947

Отец: Гусельников Виктор Максимович

Мать: Стогниенко Екатерина Семёновна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русских (Стогниенко) о Юрьевна

Мать ребёнка: Стогниенко (Воробьёва) Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перешеина (Стогниенко) о Юрьевна

Мать ребёнка: Стогниенко (Воробьёва) Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стогниенко (Воробьёва) Любовь Сергеевна

Смерть
08.10.1982
Воркута, Воркута, Республика Коми

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