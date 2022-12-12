Лемтюгов Станислав Сазонович
Место рождения
Дата рождения04.07.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1939
Отец: Лемтюгов Сазон
Мать: Лемтюгова Анна
Рождение ребёнка
01.09.1965
Дочь: Тумаренко Светлана Станиславовна
Мать ребёнка: Новолодская Валентина Фёдоровна
Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно