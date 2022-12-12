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Лемтюгов Станислав Сазонович

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

04.07.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1939

Отец: Лемтюгов Сазон

Мать: Лемтюгова Анна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1965

Дочь: Тумаренко Светлана Станиславовна

Мать ребёнка: Новолодская Валентина Фёдоровна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новолодская Валентина Фёдоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Новолодская Валентина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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