Новолодская (Морозова) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новолодская (Морозова) Валентина Фёдоровна

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Место рождения

Подгорное, Воронежский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

26.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1942

Отец: Морозов Фёдор Васильевич

Мать: Морозова Фёкла Андреевна

Подгорное, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1965

Дочь: Тумаренко Светлана Станиславовна

Отец ребёнка: Лемтюгов Станислав Сазонович

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.05.1975

Дочь: Гаряева Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Новолодский Сергей Андреевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Развод
Неизвестно

Муж: Лемтюгов Станислав Сазонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемтюгов Станислав Сазонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новолодский Сергей Андреевич

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