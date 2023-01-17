Новолодская (Морозова) Валентина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения26.05.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1942
Отец: Морозов Фёдор Васильевич
Мать: Морозова Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
01.09.1965
Дочь: Тумаренко Светлана Станиславовна
Отец ребёнка: Лемтюгов Станислав Сазонович
Рождение ребёнка
03.05.1975
Дочь: Гаряева Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Новолодский Сергей Андреевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно