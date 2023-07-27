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Икрин Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Икрин Федор Игнатьев

Мать: Икрина Федосья Лаврентьева

Бракосочетание
12.01.1898

Жена: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1900

Дочь: Апполинария Григорьевна

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
27.05.1902

Сын: Икрин Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.06.1910

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.06.1910

Сын: Икрин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.1911

Сын: Икрин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Смерть
После 1911
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