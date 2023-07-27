Икрин Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Икрин Федор Игнатьев
Бракосочетание
12.01.1898
Жена: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
31.12.1900
Дочь: Апполинария Григорьевна
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
27.05.1902
Сын: Икрин Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
04.06.1910
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
04.06.1910
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
29.11.1911
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Смерть
После 1911