(Войнова) Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1898
Рождение ребёнка
31.12.1900
Дочь: Апполинария Григорьевна
Отец ребёнка: Икрин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
27.05.1902
Сын: Икрин Игнатий Григорьевич
Отец ребёнка: Икрин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
04.06.1910
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Икрин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
04.06.1910
Отец ребёнка: Икрин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
29.11.1911
Отец ребёнка: Икрин Григорий Федорович
Смерть
После 1911