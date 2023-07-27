(Войнова) Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Войнова) Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1898

Муж: Икрин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
31.12.1900

Дочь: Апполинария Григорьевна

Отец ребёнка: Икрин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
27.05.1902

Сын: Икрин Игнатий Григорьевич

Отец ребёнка: Икрин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
04.06.1910

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Икрин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
04.06.1910

Сын: Икрин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Икрин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
29.11.1911

Сын: Икрин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Икрин Григорий Федорович

Смерть
После 1911
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