Икрин Федор Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Икрин Игнатий Логгинов
Мать: Икрина Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Икрин Лука Федоров
Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Воинкова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Лукея Федоровна
Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева
Рождение ребёнка
30.06.1882
Дочь: Иулиания Федорова
Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева
Смерть
Неизвестно