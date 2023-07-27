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Икрин Федор Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Икрин Игнатий Логгинов

Мать: Икрина Пелагея Дмитриева

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева

Рождение ребёнка
1876

Сын: Икрин Лука Федоров

Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Воинкова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Лукея Федоровна

Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева

Рождение ребёнка
1880

Сын: Икрин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева

Рождение ребёнка
30.06.1882

Дочь: Иулиания Федорова

Мать ребёнка: Икрина Федосья Лаврентьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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