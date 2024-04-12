Икрина (Орлова) Пелагея Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Орлова) Пелагея Дмитриева

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Место рождения

Орлов, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Орлов Дмитрий

Мать: не указана

Орлов, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
28.01.1824

Муж: Икрин Игнатий Логгинов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Икрин Федор Игнатьев

Отец ребёнка: Икрин Игнатий Логгинов

Рождение ребёнка
11.10.1845

Дочь: Евлампия Игнатьева

Отец ребёнка: Икрин Игнатий Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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