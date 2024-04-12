Икрина (Орлова) Пелагея Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Орлов Дмитрий
Бракосочетание
28.01.1824
Рождение ребёнка
1841
Сын: Икрин Федор Игнатьев
Отец ребёнка: Икрин Игнатий Логгинов
Рождение ребёнка
11.10.1845
Дочь: Евлампия Игнатьева
Отец ребёнка: Икрин Игнатий Логгинов
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно