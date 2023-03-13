Шонгинъ Иовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгинъ Иовъ

Место рождения

Покровское

Дата рождения

01.05.1904

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1904

Отец: Шонгинъ Їоаннъ

Мать: Шонгина Наталія

Покровское
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