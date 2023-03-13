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Шонгинъ Иовъ
Шонгинъ Иовъ
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Древо
Место рождения
Покровское
Дата рождения
01.05.1904
Пол
Мужской
Отец
Шонгинъ Їоаннъ
1863 г.р.
Мать
Шонгина (Денисова) Наталія
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1904
Отец:
Шонгинъ Їоаннъ
Мать:
Шонгина Наталія
Покровское
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