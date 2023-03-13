Шонгина (Денисова) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгина (Денисова) Наталія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисовъ Макаръ

Мать: Денисова Хіонія

Рождение ребёнка
07.01.1897

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1898

Сын: Шонгинъ Гервасій

Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1902

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ

Покровское, Ново-Покровская Волость
Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Шонгинъ Иовъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ

Покровское
Рождение ребёнка
08.08.1906

Сын: Шонгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1909

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шонгинъ Їоаннъ

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