Шонгина (Денисова) Наталія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Денисовъ Макаръ
Мать: Денисова Хіонія
Рождение ребёнка
07.01.1897
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
11.10.1898
Сын: Шонгинъ Гервасій
Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
05.07.1902
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ
Покровское, Ново-Покровская Волость
Рождение ребёнка
01.05.1904
Сын: Шонгинъ Иовъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ
Покровское
Рождение ребёнка
08.08.1906
Сын: Шонгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
15.02.1909
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Шонгинъ Їоаннъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шонгинъ Їоаннъ