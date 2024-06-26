Бобровицкая Ульяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Клинник (Бобровицкая) Васса Леонтьевна
Отец ребёнка: Бобровицкий Леонтий Климентьевич
Рождение ребёнка
09.04.1863 ст.
Дочь: Бобровицкая Афанасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Бобровицкий Леонтий Климентьевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Жила (Бобровицкая) Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Бобровицкий Леонтий Климентьевич
Смерть
Неизвестно