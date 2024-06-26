Бобровицкая Ульяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровицкая Ульяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Клинник (Бобровицкая) Васса Леонтьевна

Отец ребёнка: Бобровицкий Леонтий Климентьевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1863 ст.

Дочь: Бобровицкая Афанасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Бобровицкий Леонтий Климентьевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Жила (Бобровицкая) Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Бобровицкий Леонтий Климентьевич

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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