Чиркова (Одинцова) Марина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Одинцов Яков Гуриевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Чиркова) Евгения Гурияновна
Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахович
Смерть
Неизвестно