Чиркова (Одинцова) Марина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Одинцова) Марина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Одинцов Яков Гуриевич

Мать: Одинцова Татьяна Гурияновна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Чиркова) Евгения Гурияновна

Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чирков Роман Гурьевич

Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Чирков Косма Гурьевич

Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахович

Смерть
Неизвестно

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