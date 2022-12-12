Домника Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Исидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Герасим Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Федорович

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Федорович

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Георгий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Федорович

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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