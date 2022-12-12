Домника Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Герасим Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Федорович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Георгий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Федорович
Смерть
Неизвестно