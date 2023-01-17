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Герасим Емельянов

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Место рождения

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Емельян Федорович

Мать: Домника Исидоровна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Устиния Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1859

Жена: Евдокия Григорьевна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Елена Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Домника Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1869

Сын: Федоров Прокопий Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Дария Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1877

Сын: Федоров Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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