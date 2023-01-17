Герасим Емельянов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Емельян Федорович
Мать: Домника Исидоровна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Устиния Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
1859
Жена: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Елена Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Домника Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Федоров Прокопий Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Дария Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно