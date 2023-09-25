Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1898 ст.

Муж: Скородумов Алексей Семёнович

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/c92baa3d-2b35-448f-93c5-d052a747bbbd/201?center=1192+1919
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Скородумов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Скородумов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Скородумов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Скородумов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Скородумов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Скородумов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Скородумов Алексей Семёнович

Смерть
Неизвестно
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