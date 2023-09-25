Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.07.1898 ст.
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/c92baa3d-2b35-448f-93c5-d052a747bbbd/201?center=1192+1919
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Скородумов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Скородумов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Скородумов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Скородумов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Скородумов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Скородумов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Скородумов Алексей Семёнович
Смерть
Неизвестно