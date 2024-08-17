Скородумов Алексей Семёнович
Место рожденияПокров
Дата рождения1876
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
10.07.1898 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/c92baa3d-2b35-448f-93c5-d052a747bbbd/201?center=1192+1919
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Скородумов) Зинаида
Мать ребёнка: Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Скородумова) Лидия
Мать ребёнка: Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Скородумова) Анастасия
Мать ребёнка: Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Скородумов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Скородумов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна
Смерть
1947