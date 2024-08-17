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Скородумов Алексей Семёнович

Место рождения

Покров

Дата рождения

1876

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Скородумов-Архипов Семён Михайлович

Мать: Скородумова Александра Григорьева

Бракосочетание
10.07.1898 ст.

Жена: Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/c92baa3d-2b35-448f-93c5-d052a747bbbd/201?center=1192+1919
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Скородумов) Зинаида

Мать ребёнка: Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Скородумова) Лидия

Мать ребёнка: Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Скородумова) Анастасия

Мать ребёнка: Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Скородумов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Скородумов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Скородумова (Коверина) Пелагея Максимовна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1947
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

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