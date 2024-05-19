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Епанчинцев Алексей Иванович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Епанчинцев Иван Захарович

Мать: Епанчинцева (--) Татьяна Николаевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епанчинцева (Малкова) Федосья Алексеевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1784
Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Епанчинцев Перфил Алексеевич

Мать ребёнка: Епанчинцева (Малкова) Федосья Алексеевна

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Епанчинцев Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Епанчинцев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Епанчинцева (Малкова) Федосья Алексеевна

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Епанчинцев Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Епанчинцева (Малкова) Федосья Алексеевна

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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