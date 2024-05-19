Епанчинцев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1784
Рождение ребёнка
1794
Сын: Епанчинцев Перфил Алексеевич
Мать ребёнка: Епанчинцева (Малкова) Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Епанчинцев Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Алексеевка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1812
Сын: Епанчинцев Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Епанчинцева (Малкова) Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Епанчинцев Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Епанчинцева (Малкова) Федосья Алексеевна
Смерть
Неизвестно