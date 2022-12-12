деревня Алексеевка, деревня Алексеевка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Алексеевка

Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Прокудская волость
7Дер. Алексеевка 29529512136

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Новосибирский район
63440Алексеевкадеревня54°56'82°35'N-44-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Новосибирский муниципальный район, Сельское поселение Толмачевский сельсовет
50640443106д Алексеевкадеревня
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