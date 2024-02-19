Молокова Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.06.1913
Дочь: Молокова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Молоков Яков Игнатьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Молокова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Молоков Яков Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.02.1915
Отец ребёнка: Молоков Яков Игнатьевич
Смерть
Неизвестно